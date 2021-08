Tennis op de Spelen: glansrol voor Zverev en Bencic (2 medailles!), Russen naar huis met meeste eremetaal

Het tennis zit er op de Olympische Spelen op. Zverev en Bencic wonnen de enkelspelen, de Russen zijn met de meeste medailles naar huis. Dat is de eindbalans na de tennistoernooien in Tokio. Daarnaast valt op dat Bencic als enige twee medailles behaalde in het tennis.

In elk ander toernooi heeft het enkelspel uiteraard de meeste uitstraling. Dat is ergens nog altijd wel zo: de grootste glansrol is voor Zverev en Benic. Wat de Spelen zo speciaal maakt, is dat er uiteraard ook in het dubbel medailles op het spel staan. En dat een tweede of derde plaats ook iets waard is. Met alle wedstrijden achter de rug, kan het finale medailleklassement in het tennis opgemaakt worden.

MEDAILLEKLASSEMENT:

1. Russisch Olympisch Comité

Pavlyuchenkova en Rublev haalden goud in het dubbel gemengd, Vesnina en Karatsev zilver in het dubbel gemengd en Khachanov zilver in het heren enkelspel.

2. Zwitserland

Bencic haalde goud in het dames enkelspel. Samen met Golubic haalde ze ook zilver in het dames dubbelspel.

2. Kroatië

Mektic en Pavic haalden goud in het heren dubbelspel. Cilic en Dodig haalden zilver in het heren dubbelspel.

2. Tsjechië

Krejcikova en Siniakova haalden goud in het dames dubbelspel. Vondrousova haalde zilver in het dames enkelspel.

5. Duitsland

Zverev haalde goud in het heren enkelspel.

6. Spanje

Carreño Busta haalde brons in het heren enkelspel.

6. Oekraïne

Svitolina haalde brons in het dames enkelspel.

6. Nieuw-Zeeland

Daniell en Venus haalden brons in het heren dubbelspel.

6. Brazilië

Pigossi en Stefani haalden brons in het dames dubbelspel.

6. Australië

Barty en Peers haalden brons in het dubbel gemengd.