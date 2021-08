Nieuwe rankings: status quo voor Elise Mertens en David Goffin, Van Uytvanck valt net buiten de top zestig

Een nieuwe week, nieuwe rankings. Status quo voor Elise Mertens op de WTA-wereldranglijst: ze staat nog altijd op een zeventiende plaats. Alison Van Uytvanck levert wel twee plaatsjes in en valt zo buiten de top zestig. Bij de mannen is Goffin nog altijd de nummer 20 van de wereld.

Weinig verrassingen op de wereldranglijsten en dat is maar logisch ook De voorbije weken draaide het allemaal om de Olympische Spelen. Daar vielen echter geen punten te verdienen (of te verliezen) voor de wereldranglijsten van de ATP of WTA.

2 BELGEN IN TOP 200 BIJ DE MANNEN

David Goffin prijkt nog altijd op de twintigste plaats op de wereldranglijst van de ATP. Met Zizou Bergs staat er nog één Belg in de top 200. Bergs leverde drie plaatsen in en staat nu 199ste. Novak Djokovic is nog altijd nummer 1 van de wereld.

Bij de dames dus geen wijziging voor Elise Mertens (WTA-17) en een kleine achteruitgang voor Alison Van Uytvanck (WTA-61). Voorts volgen Kirsten Flipkens op een 105de plaats, Greet Minnen op de 111de plek, staat Maryna Zanevska 115de en Ysaline Bonaventure 127ste. Ook aan de top van de ranking geen wissel van de macht: Ashleigh Barty leidt nog altijd de dans.