Ook bij de mannen olympische kampioen gekend: Alexander Zverev wint na zege tegen Djokovic ook de finale

Als je Djokovic kan kloppen, wil dat wel wat zeggen. Alexander Zverev is olympisch kampioen. Zverev schonk Duitsland goud op de Olympische Spelen. Nadat hij in de halve finales afrekende met Djokovic, was Zverev in de finale te sterk voor Khachanov.

De nummer vijf van de wereld kende een prima start in die finale. Het openingsspel was dan wel voor Khachanov, vervolgens ging Zverev met drie gewonnen games op rij naar 3-1. Een eerste indicatie van het feit dat Zverev de touwtjes in handen zou nemen. Bij zijn volgende opslagbeurt moest hij wel een breakpunt wegwerken. Dat lukte, en vervolgens kreeg Khachanov een tweede break om de oren.

TWEEDE GROTE TRIOMF

Alexander Zverev ging nadien door op zijn elan en hield zijn hoge niveau aan. De eindzege op de ATP Finals in 2018 was zijn enige grote triomf tot dusver, Zverev voelde er een tweede aankomen. Pas bij 5-0 geraakte Khachanov nog eens op het scorebord. Meer dan dat ene spelletje was hem niet meer gegund.

Met 6-3 en 6-1 zette Zverev de finale helemaal naar zijn hand: het goud behoort hem toe. Khachanov en Rusland troosten zich met zilver. Het brons ging naar Carreño Busta. Djokovic keert met lege handen naar huis, want nadat die de strijd om het brons in het enkelspel verloor, gaf hij forfait voor de match om brons in het gemengd dubbelspel.