Novak Djokovic geeft forfait voor het gemengde dubbelspel

Novak Djokovic verloor de strijd voor het brons in het enkelspel en geeft nu ook forfait voor het gemengd dubbel.

Djokovic wou in Tokio de Golden Grand Slam op zijn palmares schrijven, maar dat was buiten Zverev gerekend. Die schakelde de nummer één van de wereld uit in de halve finales.

Djokovic greep ook naast het brons. Hij verloor de troosting van de Spanjaard Pablo Carreno-Busta in drie sets: 6-4, 6-7 (6-8) en 6-3.

Na de wedstrijd gaf hij samen met Nina Stojanovic ook forfait voor het gemengd dubbel.