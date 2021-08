Clijsters, Monami en andere sportfiguren feliciteren Gouden Nina Derwael voor olympische triomf

De olympische triomf van Nina Derwael heeft ook Kim Clijsters, Dominique Monami en vele andere prominente figuren uit de sportwereld beroerd. Het is dan ook een heuglijke dag voor de Belgische sportwereld. Derwael mag heel wat felicitaties in ontvangst nemen.

Een rist berichten op sociale media staan bol van lof en felicitaties aan het adres van Nina Derwael, de nieuwe olympische kampioene van Nina Derwael. De tenniswereld laat zich hierbij ook niet onbetuigd, met Kim Clijsters en Dominique Monami die dit bijzondere sportmoment ook konden appreciëren. Lees op onze zustersite Sport-Planet.eu nog eens alles over de olympische triomf van Derwael en haar eerste reactie.

Clijsters en Monami zijn twee voormalige olympiërs. Op de Spelen van 2008 haalde Clijsters de kwartfinales. Acht jaar eerder had Monami samen met Els Callens in het dames dubbelspel de bronzen medaille veroverd in Athene. Zij weet dus wat het is, een medaille behalen op de Spelen. Ook tal van andere figuren uit de Belgische sportwereld feliciteren Nina Derwael. Een bloemlezing.