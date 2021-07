Novak Djokovic druipt af zonder olympische medaille in het heren enkelspel

Novak Djokovic verloor in de halve finales van Zverev. Om alsnog een olympische medaille te pakken in het heren enkelspel, moest de Serviër zich dus opladen voor de strijd om brons tegen Carreño Busta. Die kwam nog verduiveld sterk voor de dag en ging met de medaille aan de haal.

Djokovic had op de eerste twee opslagbeurten van Carreño Busta telkens een breakpunt, maar kon dat niet benutten. Waarna het vervolgens helemaal misliep op de eigen service voor Nole. Geen prettig wedstrijdbegin. Door twee setballen te redden en opnieuw twee breakpunten af te dwingen, leek Djokovic nog terug te keren. Dat stond Carreño Busta niet toe: de Spanjaard pakte de eerste set.

DJOKOVIC OVERLEEFT MATCHBAL IN SET 2

Beide heren waren baas op de eigen service in de tweede set. Carreño Busta bleef dus een vervelende tegenstander voor Djokovic en kwam zelfs op matchpunt in de tiebreak. Met de rug tegen de muur pakte Djokovic drie punten op rij, en dus ook de tweede set.

CARREÑO BUSTA MENTAAL STERK

Van een mentale tik voor zijn opponent was geen sprake. Integendeel, Carreño Busta was opnieuw de meest efficiënte speler in het begin van set drie. Bij 5-3 serveerde Carreño Busta voor winst en hij maakte het af met 6-4, 6-7 (6/8) en 6-3. Het brons ging naar Spanje. Geen medaille voor Djokovic in het enkelspel: een grote verrassing. In het gemengd dubbel maakt Djokovic nog wel kans op brons samen met Nina Stojanović .

Ook in het dames dubbelspel is de bronzen medaille al uitgedeeld. Die ging naar de Braziliaanse speelsters Pigossi en Stefani. Die klopten de Russinnen Kudermetova en Vesina in een thriller om brons met 4-6, 6-4 en [11-9].