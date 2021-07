Belinda Bencic boekt grootste triomf uit carrière en is olympische kampioene na thriller tegen Vondrousova

Op de Olympische Spelen in Tokyo heeft de Zwitserse Belinda Bencic zich tot olympisch kampioene gekroond. In een onuitgegeven finale versloeg ze de Tsjechische Vondrousova na een thriller in drie sets.

Bencic (WTA-12) was de gedoodverfde favoriete tegen Vondrousova (WTA-42), al wist de Zwitserse dat ze op haar hoede moest zijn. Vondrousova had in de halve finale namelijk nummer 6 van de wereld Elina Svitolina uitgeschakeld.

Set 1

De Zwitserse kam toch het beste uit de startblokken, ging meteen door de opslag van Vondrousova en kwam 0-2 voor. Daarna nam de Tsjechische de dominantie over en won ze drie games op rij waardoor plots alles weeer mogelijk was. De rest van de set ging gelijk op, tot aan een 6-5 stand. Bencic ging vrij eenvoudig door de opslag van Vondrousova en kon de gouden medaille al ruiken na setwinst.

Set 2

Vondrousova toonde echter opnieuw dat ze zich niet zomaar zou laten doen en raasde door de tweede set. Na een lastige eerste game waarbij ze door de opslag ging van Bencic, stond het niet veel later al 2-6 voor Vondrousova.

Set 3

Even leek een verrassing ook helemaal in de maak toen Vondrousova andermaal meteen door de opslag van Bencic ging, maar de Zwitserse rechtte de rug en won de daaropvolgende drie games. Bencic dan toch voor goud? Niet zo snel, want Vondrousova knokte zich terug tot 3-3 in de Japanse nacht.

Uiteindelijk was de veer toch gebroken bij de Tsjechische. Bencic kon haar opslag behouden en ging meteen door de opslag van Vondrousova om voor de olympische titel te serveren. Daarin kreeg Vondrousova drie breakpunten maar Bencic werkte ze telkens weg. Haar tweede wedstrijdpunt was het goede, meteen ook de mooiste zege uit de carrière van Bencic. In grand slams is de halve finale op de US Open haar beste resultaat.