Alexander Zverev maakt einde aan Golden Slam-droom Djokovic, Rus is tegenstander in olympische finale

Geen Novak Djokovic in de olympische finale! Wie had dat verwacht? Alexander Zverev was te sterk voor de nummer 1 van de wereld, die nog zal moeten strijden voor brons. De kans op een Golden Slam mag ook meteen geschrapt worden.

De eerste drie Grand Slams had Djokovic dit jaar al op zijn naam geschreven. Was hij ook de beste op de Olympische Spelen en de US Open, dan kon gewag gemaakt worden van een Golden Slam. Die komt er nu niet, ook al ging Djokovic wel voortvarend van start. Bij 1-1 begon Nole aan een reeks van vijf gewonnen games op rij.

Zverev kwam ook een break achter in de tweede set, maar brak onmiddellijk terug. Dat was het kantelpunt in de wedstrijd. Nadat hij 2-3 voorkwam in de tweede set, zou Djokovic nog maar één spelletje winnen in deze wedstrijd. Zverev nam afstand in set twee en keek ook in set drie niet meer achterom. Bij Djokovic liep de tank leeg: Zverev klopte hem met 1-6, 6-3 en 6-1.

KHACHANOV OF ZVEREV OLYMPISCH KAMPIOEN

Zverev is dus al zeker van een medaille. Datzelfde geldt voor Khachanov, die eerder in de eerste halve finale Carreño Busta had verslagen. Khachanov, die in Tokio speelt onder de vlag van het Russisch Olympisch Comité, was met tweemaal 6-3 duidelijk te sterk. Zverev en Khachanov gaan in de finale uitmaken wie zich olympisch kampioen mag noemen.