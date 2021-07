Tennistoernooi Olympische Spelen komt in eindfase terecht: een overzicht van de resterende deelnemers

Op de Olympische Spelen komt het tennistoernooi in een beslissende fase terecht. Zo staan bij de mannen vandaag de kwartfinales op het programma, terwijl de vrouwen zelfs al aan de halve finales bezig zijn.

Bij de mannen is Novak Djokovic uiteraard de grote favoriet om het toernooi te winnen. Toch krijgt hij in de kwartfinale een lastige tegenstander voorgeschoteld, want hij neemt het op tegen Kei Nishikori, die zich uiteraard maar al te graag wil laten zien in zijn thuisland.

In de andere kwartfinales staan Zverev, de nummer vijf van de wereld, tegenover Chardy, Khachanov tegenover Humbert en Pablo Carreno neemt het op tegen Daniil Medvedev, de nummer twee van de wereld en de grote uitdager van Djokovic.

Halve finales bij de vrouwen

Bij de vrouwen zijn ze al bezig aan de halve finales. Daarin neemt de Zwitserse Belinda Bencic het op tegen Elena Rybakina en in de andere halve finale staat Svitolina, de nummer zes van de wereld, tegenover Vondrousova.