Djokovic imponeert en Medvedev verliest in kwartfinales, Osaka-killer tegen Bencic in vrouwenfinale op Spelen

Djokovic staat op 2 zeges van olympisch goud op de Spelen. Bij de vrouwen zijn met Belinda Bencic en Markéta Vondroušová de twee finalisten zelfs al bekend. Zij bereikten de eindstrijd ten koste van de Kazachse Rybakina en de Oekraïense Svitolina.

Bij de mannen zijn ze zo ver nog niet. Met Djokovic, Carreño Busta en Khachanov zijn er al drie halvefinalisten bekend. Carraño Busta schaarde zich bij de laatste vier ten koste van Daniil Medvedev en dat is toch een verrassing. De nummer 2 van de wereld bakte er weinig van in de eerste set. In set twee kwam er een tiebreak aan te pas, maar opnieuw beet Medvedev in het zand. Carreño Busta klopte hem met 6-2 en 7-6 (7/5).

Novak Djokovic liet zich niet verrassen, integendeel. De Serviër is nog altijd volop bezig met zijn status van topfavoriet waar te maken. Gastland Japan had gehoopt op een stunt van Nishikori. Die kwam er tegen het topreekshoofd helemaal niet aan te pas. Nishikori kwam pas bij 3-0 op het scorebord. Nadien sprokkelde hij nog welgeteld één spelletje: met 6-2 en 6-0 maakte Djokovic een einde aan zijn olympische droom.

© photonews

Bij de vrouwen krijgen we een verrassende finale. Een aantal grote namen zakte niet af naar Tokio en de anderen gingen er één voor één uit. Bencinc en Vondroušová hebben hun plek in de finale evenwel niet gestolen. Bencic knokte zich met 7-6 (7/2), 3-6 en 6-3 voorbij Rybakina. Vondroušová, die eerder al Osaka had uitgeschakeld, was met 6-3 en 6-1 veel te sterk voor Svitolina.