Nederlandse ex-nummer vier van de wereld in het tennis neemt vanaf vandaag afscheid van de sport

Op de Twitterpagina van WTA staat vandaag te lezen dat Kiki Bertens haar afscheid heeft aangekondigd van de tennissport. Het was al langer bekend dat de Nederlandse Bertens aan het einde van dit seizoen ging stoppen.

Kiki Bertens heeft er een mooie carrière opzitten, want de Nederlandse speelster is een ex-nummer vier van de wereld. Bertens was ook goed voor 10 WTA-titels. Ze nam ook twee keer deel aan de Olympische Spelen.

Thank you, @kikibertens 💜🇳🇱



Winner of 10 WTA singles titles, two-time Olympian, former world No.4, doubles champion and all-around incredible ambassador for the sport. pic.twitter.com/kHuOK0xSx7