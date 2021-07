Wedstrijd van Alison Van Uytvanck onderbroken door de regen

In de achtste finale van het Olympisch tennistoernooi is de partij tussen Alison Van Uytvanck en Garbine Muguruza stopgezet door de regen.

De achtste finale in het Ariake Tennis Park in Tokio moest stopgezet worden door de regenval. De match tussen Alison Van Uytvanck en Garbine Muguruza was slechts 20 minuten bezig.

Misschien wel goed voor Alison Van Uytvanck, want ze stond toen al 3-0 in het krijt in de eerste set.

Als Alison Van Uytvanck doorstoot naar de kwartfinale, dan speelt ze tegen de winnaar van het duel tussen de Kroatische Donna Vekic en de Kazachse Elena Rybakina.