Naomi Osaka uitgeschakeld in de achtste finale

Naomi Osaka is uitgeschakeld in de achtste finale van het Olympisch tennistoernooi bij de vrouwen in Tokio.

De Japanse verloor in twee sets van de Tsjechische Marketa Vondrousova. Het werd 6-1 en 6-4 voor de Tjeschische. Vondrousova speelde Osaka in de eerste set helemaal weg. De tweede set was beter voor Osaka. Op 5-4 verloor de Japanse haar opslag die haar in de wedstrijd had moeten houden. Op het derde matchpunt was het prijs. De partij van Osaka werd in een overdekte arena afgewerkt. Alison Van Uytvanck moest door de regen stoppen met tennissen tegen Muguruza.