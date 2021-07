Roland Garros-winnares van 2020 verliest al in tweede ronde en huilt na uitschakeling 6 minuten lang op haar bankje

Met Barty sneuvelde al een grote naam en nu komt de Roland Garros-winnares van 2020 daar bij in het dames enkelspel in Tokio. Iga Świątek verloor in de tweede ronde van Paula Badosa en reageerde erg emotioneel op haar uitschakeling.

Als voormalige Roland Garros-kampioene en huidig nummer 8 van de wereld hoopte Świątek Polen aan een olympische medaille te helpen. Ze was het olympische toernooi alvast begonnen met een overtuigende zege tegen Barthel. Paula Badosa bleek een tegenstandster van een ander kaliber. Nochtans kwam Świątek wel 1-3 voor, maar de volgende vijf games gingen allemaal naar Badosa. Een goede start van Świątek in set twee werd ook door de Spaanse tenietgedaan. Er kwam een tiebreak aan te pas en daarin bezegdelde Badosa het lot van haar 20-jarige opponente. Badosa won met 6-3 en 7-6 (7/4). OLYMPISCHE DROOM VOORBIJ Een droom spatte uit mekaar. Świątek had zo graag haar land een medaille bezorgd. De ontgoocheling was zo groot dat ze na de match minutenlang op haar bankje zat uit te halen, met de handdoek in haar gezicht. Zes minuten lang. Het zal even duren om deze teleurstelling een plaats te geven.