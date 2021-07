Nederlandse tennisser test na zege tegen Gillé en Vliegen positief op Covid-19: "Het spijt me voor het team"

Een nieuw positief Covid-geval in de Nederlandse olympische selectie. Sander Gillé en Joran Vliegen kwamen Jean-Julien Rojer nog tegen in de eerste ronde van het dubbelspel in Tokio. Samen met Koolhof versloeg Rojer de Belgen. De Spelen zitten er voor hen nu toch op.

Extra zuur als olympiërs vanwege deze reden hun kansen niet kunnen verdedigen. Het is niet anders. Jean-Julien Rojer en Wesley Koolhof zullen Nederland geen medaille kunnen bezorgen in het heren dubbelspel. Zij waren niet de topfavorieten, maar mochten toch tot het kransje kanshebbers gerekend worden.

ANDERHALVE WEEK IN QUARANTAINE

In de eerste ronde schakelden ze dus het Belgische dubbelduo Gillé/Vliegen uit. Rojer heeft nu positief getest op Covid-19 en mag niet meer in actie komen op de Olympische Spelen. Ook Koolhof is er zo aan voor de moeite. Rojer moet anderhalve week in quarantaine gaan.

Uiteraaard is dit een klap die aankomst. "Het spijt me zo verschrikkelijk voor iedereen in het team", aldus Rojer. Het virus gaat rond als een vuurtje in de Nederlandse selectie. Rojer is al het zesde coronageval bij het Nederlandse olympische team. Door de gedwongen opgave van Rojer en Koolhof gaan Nieuw-Zeelanders Venus en Daniell automatisch door naar de volgende ronde.