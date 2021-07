Kim Clijsters biedt weerwerk maar verliest exhibitiematch van US Open-winnares van 2017

Mooie affiche voor een exhibitiematch: Zesvoudig grandslamwinnares Kim Clijsters tegen de US Open-kampioene van 2017: op de Atlanta Open zullen ze er blij mee geweest zijn. Voor Clijsters was het vooral belangrijk om nog eens op de baan te staan na alle blessureleed.

De 'Kimback' maakt dus een nieuwe doorstart. Een paar uur later dan verwacht door de regen stapten Kim Clijsters - met een ingepakt rechteronderbeen - en Sloane Stephens het terrein op. Het spelplezier was bij Clijsters alleszins aanwezig en dat is waar het om draait in een exhibitiematch.

Voor Clijsters was het ook een kans om eindelijk weer wat ritme op te doen. Haar laatste officiële tenniswedstrijd dateert van de US Open van vorig jaar. Clijsters bood Stephens best wel wat weerwerk. Als het er echt op aankwam, had de Amerikaanse wel dat tikkeltje extra in huis.

Ondanks dat het een competitieve wedstrijd was, zat het er dus al op na twee sets: Stephens won met tweemaal 6-4. De nabije toekomst zal uitwijzen of dit wedstrijdje de voorbode was van een Amerikaanse tour voor Kim Clijsters of niet.