Groots moment op groots platform: Van Uytvanck verslaat tweevoudige grandslamwinnares op Olympische Spelen

Een duel tegen een tweevoudige grandslamwinnares: dat zat er voor Van Uytvanck op de Spelen aan te komen na haar zege in de eerste ronde. Petra Kvitová was haar volgende tegenstandster. Van Uytvanck deed het onverhoopte: ze kegelde de Tsjechische uit het toernooi.

Kvitová is het nummer dertien van de wereld en heeft dus twee grandslamtitels op haar palmares, maar zit niet in haar allerbeste vorm. Wel was ze nog altijd de favoriete in deze wedstrijd en dat liet ze ook zien: van 2-2 ging ze naar 2-5. Van Uytvanck wist knap helemaal terug te keren, maar moest de eerste set vervolgens toch aan haar tegenstandster laten.

Van Uytvanck had wel vertrouwen getankt en gemerkt dat er iets mogelijk was. Bij 3-3 in de tweede set ging ze door de opslag van Kvitová. Niet voor de eerste maal in de set. Het verschil met de vorige keer: Van Uytvanck kon de break nu wel bevestigen. Van Uytvanck verspilde geen tijd en maakte de set al af op de service van Kvitová.

VAN UYTVANCK STOOMT DOOR IN SET DRIE

Die had een mentale tik gekregen en vond haar ritme niet meer. Van Uytvanck daarentegen was volledig onder stoom gekomen. Spelletje na spelletje haalde de Belgische binnen. Kvitová kreeg zowaar nog een 'bagel' om de oren: Van Uytvanck triomfeerde met 5-7, 6-3 en 6-0. Volgende tegenstandster is Muguruza, nog zo'n speelsters met twee grandslamtitels. Tegen de Spaanse won Van Uytvanck al eens op Wimbledon, dus wie weet...