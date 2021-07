Andy Murray geeft forfait voor enkelspel op Olympische Spelen: "Ben teleurgesteld"

De Britse tennisser Andy Murray zal niet deelnemen aan het enkelspel op de Olympische Spelen in Tokio.

Murray won het Olympisch tennistoernooi in 2012 en 2016, maar op aanraden van de dokters geeft hij nu forfait voor het enkelspel.

Een heupoperatie begin 2018 verstoorde de carrière van Murray. De combinatie van enkel- en dubbelspel zou er te veel aan zijn.

“Ik ben teleurgesteld, maar de medische staf raadde me af om twee toernooien te spelen, dus heb ik de moeilijke beslissing genomen om me terug te trekken uit het enkelspel en me te concentreren op het dubbelspel met Joe Salisbury”, zei Murray over de kwestie.