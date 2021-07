Alison Van Uytvanck nu al door het dolle heen: "Een droom die uitkomt"

Alison Van Uytvanck staat in de derde ronde van het tennistoernooi op de Olympische Spelen en dat maakt haar wel heel erg blij.

Nadat Alison Van Uytvanck de eerste ronde van de Olympische Spelen overleefde was ze al ontzettend blij. Nu ze ook naar de derde ronde mag na een stuntzege, is ze door het dolle heen.

"Ik had niks te verliezen, maar speelde wel een goede match. Ik ben super blij dat ik in de 3e ronde sta op de Olympische Spelen. Het is een droom die uitkomt", klonk het achteraf.

De zege van vandaag tegen Kvitova was een absolute verrassing. "Ik ben zeker tevreden met het niveau dat ik haal. Het is de eerste keer dat ik van haar kan winnen."

In de derde ronde wacht Muguruza. “Het zal opnieuw een pittige partij worden. Ik ben goed in vorm en ben goed aan het spelen. Ik heb van niemand schrik. Ik heb uiteindelijk ook niks te verliezen”, besluit Van Uytvanck.