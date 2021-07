🎥 Zanevska wint eerste WTA-toernooi na twee keer een 0-3-achterstand

Maryna Zanevska miste in haar eerste WTA-finale uit haar carrière compleet haar start. Kristína Kucová wist de eerste drie games naar zich toe te trekken, voor Zanevska kon scoren.

Onze landgenote, 165ste op de WTA-ranking en daarmee 15 plaatsjes lager geklasseerd dan haar tegenstander, maakte dat echter meteen goed (3-3). Ze won de eerste set met 6-4.

De tweede set begon opnieuw op dezelfde manier. Kucová liep tot 0-3 uit. En opnieuw kon Zanevska die situatie helemaal rechtzetten (4-3). Het werd 6-6 en dus moest een tiebreak uitsluitsel brengen. Daarin kon Zanevska met 7-4 haar eerste WTA-toernooi op haar naam schrijven.

