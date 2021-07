Ook de tot dusver moeilijkste match overleefd: Maryna Zanevska kan voor toernooizege spelen in Polen

Maryna Zanevska kan dit weekend voor een Belgische toernooizege zorgen. Ze heeft in Polen alleszins al de finale bereikt. Op het WTA-toernooi van Gdynia is Zanevska sterk op dreef: als ze Kristína Kučová verslaat, pakt ze de titel.

Na twee indrukwekkende zeges baande Zanevska zich een weg naar de kwartfinales. Daarin was ze met 6-3 en 6-2 ook te sterk voor Parrizas-Dias. In de halve finales wachtte Kateryna Kozlova. De Oekraïense bleek de tot dusver taaiste tegenstandster.

Nochtans begon Zanevska uitstekend: de eerste drie spelletjes waren meteen voor haar. Nadien liep de Belgische alleen nog maar verder uit. Met een blanco spel op de opslag van haar tegenstandster haalde ze de eerste set binnen.

ZANEVSKA KLAART DE KLUS IN DERDE SET

Het leek op het scenario van de vorige matchen, maar het draaide anders uit. Kozlova beet zich vast in de match en stond in set twee zelfs geen enkel breakpunt toe. Toen ze dan zelf wel een breakbal kreeg richting het einde van de set, sloeg ze zelf toe. Zanevska moest voor het eerst in dit toernooi een derde set spelen, maar ging daar goed mee om. Ze ging opnieuw kansen afdwingen en greep die ook: Zanevska won met 6-2, 4-6 en 6-3.