Olympische Spelen van Elise Mertens (en van 's werelds nummer 1!) al voorbij na weggeven van voorsprong

De Olympische Spelen hebben minder lang geduurd dan Elise Mertens had gehoopt. Haar avontuur in Tokio is reeds ten einde. Nadat Mertens met Van Uytvanck reeds verloor in het dubbelspel, is ze ook in het enkelspel in de eerste ronde gesneuveld.

Met Ekaterina Alexandrova als tegenstandster had Mertens het bij de loting niet getroffen: de Russische is op papier één van de sterkste niet-geplaatste speelsters in Tokio. Wat niet wegneemt dat Alexandrova (WTA-34) nog altijd lager op de wereldranglijst staat dan Elise Mertens (WTA-17). Toch wist Mertens na een paar spelletjes al dat het moeilijk ging worden: ze kwam 2-0 achter. In de eerste set kon Mertens dat nog wel ombuigen. Het ging meteen van 2-0 naar 2-2 en n het tweede deel van de eerste set ging Mertens erop en erover. Ze leek dus gelanceerd om de weg naar de overwinning in te zetten. Dat was buiten Alexandrova gerekend, die als retourneerder Mertens meer problemen begon te bezorgen dan omgekeerd. Wanneer Mertens bij 5-4 haar opslag inleverde, betekende dat meteen setverlies. VAN 2-4 NAAR 6-4 Mertens ging beter van start in set drie en liep 1-3 en 2-4 uit. Het leek dus nog goed te komen, maar vervolgens ging Alexandrova met vier games op rij aan de haal en zaten de Spelen er op voor Mertens. Alexandrova won met 4-6, 6-4 en 6-4. Een tegenvaller voor Team Belgium. Eerder was er wel een nog grotere verrassing in het dames enkelspel: Sorribes Tormo klopte nummer 1 van de wereld Ashleigh Barty met 6-4 en 6-3.