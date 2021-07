Alison Van Uytvanck kwijt zich prima van haar taak en gaat wél door op de Olympische Spelen

Met Alison Van Uytvanck heeft België nog altijd een tennisster op de Olympische Spelen. In tegenstelling tot Elise Mertens bereikte Van Uytvanck de tweede ronde. Van Uytvanck was in Tokio te sterk voor de Servische Ivana Jorović.

Mertens moest tegen de taaie Alexandrova nipt het hoofd buigen. Van Uytvanck had met Jorović als tegenstandster wel een iets makkelijkere loting. Al moet je het op het terrein nog altijd kunnen waarmaken en dat deed Van Uytvanck. Van 1-1 ging ze naar 4-1. In het vervolg van de eerste set kwam Van Uytvanck geen moment in de problemen. GEVARIEERD EN AANVALLEND TENNIS Van Uytvanck bracht gevarieerd en aanvallend tennis. Daar wist Jorović geen raad mee. Ook in set twee had Van Uytvanck al snel een voorsprong beet. Die zou ze nadien alleen nog maar vergroten. Met 6-3 en 6-2 verzekerde Van Uytvanck zich van een plaatsje in de volgende ronde. In die tweede ronde belooft de tegenstand wel pittig te zijn: wellicht is haar opponente dan tweevoudig grandslamwinnares Petra Kvitová, tenzij de Tsjechische zich laat verrassen door Paolini.