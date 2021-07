Elise Mertens en Alison Van Uytvanck raken niet verder dan eerste ronde op dubbeltoernooi Olympische Spelen

Pech voor Elise Mertens en Alison Van Uytvanck op het dubbeltoernooi van de Olympische Spelen. Onze landgenotes werden namelijk in de eerste ronde uitgeschakeld door de Spaanse vrouwen Muguruza en Suarez Navarro.

Elise Mertens en Alison Van Uytvanck kregen meteen een lastige wedstrijd voorgeschoteld in de eerste ronde van het dubbeltoernooi, want ze namen het op tegen het Spaanse duo Garbiñe Muguruza en Carla Suárez Navarro.

De Spaanse vrouwen maakten in de eerste set heel wat indruk, want ze haalden de set binnen met 6-3. In de tweede set was er meer tegenstand van Mertens en Van Uytvanck, maar na een tiebreak ging de wedstrijd uiteindelijk toch naar de Spanjaarden. 6-3 en 7-6 (7/4) en dus zijn Mertens en Van Uytvanck uitgeschakeld op het dubbeltoernooi van de Olympische Spelen.