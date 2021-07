Zanevska maakt opnieuw indruk en stoot door naar de volgende ronde in Polen

Maryna Zanevska heeft zich geplaatst voor de volgende ronde in Polen. Onze landgenote maakte een goede indruk in de achtste finales door Kuzmova, de nummer 156 van de wereld, uit te schakelen. Zanevska maakte een goede indruk door Kuzmova in twee sets uit te schakelen. In de eerste set haalde ze het namelijk met 6-2 en in de tweede set deed onze landgenote nog beter. Deze set won ze namelijk met 6-1. Zanevska gaat dus door naar de volgende ronde.