Mertens en Van Uytvanck zijn kamergenotes en gelegenheidsduo in Tokio: "Medaille zou ik onbetaalbaar vinden"

Elise Mertens en Alison Van Uytvanck gaan op zoek naar een medaille in Tokio. Een gelegenheidsduo kunnen ze in het dubbelspel zeker genoemd worden. Beiden spelen doorheen het jaar dubbel, maar wel met een andere partner. België hoopt desondanks dat ze voor eremetaal kunnen zorgen.

Elise Mertens en Alison Van Uytvanck zijn in Tokio ook kamergenotes. Best opvallend, want ook Robbe Ceyssens is mee. Dat is niet alleen de trainer van Mertens, maar ook haar vriend. "Mannen en vrouwen moeten hier gescheiden liggen. Robbe ligt een verdieping hoger met de andere coaches. We trainen en zijn al zoveel samen, dan hou ik dit ook wel twee weken vol", zegt Mertens in HLN.

"Het is goed dat ik samen lig met Alison", vindt Mertens zelfs. "Elkaar beter leren kennen kan helpen voor het dubbel." Al denkt ze wel dat ze een goed duo zal vormen met Van Uytvanck. "Alison heeft een goeie opslag en harde slagen. Ze is handig. Ik zie dat wel goedkomen."

KINDERDROOM

Ook volgens Van Uytvanck zijn ze best complementair. "Ik ken haar goed, zij kent me goed. We slaan beiden goed op. Zij kan veel druk zetten van op de baseline, zo krijg ik de kans om mijn ding aan het net te doen." Op naar een medaille op de Spelen dan maar? Stel je voor. "Voor mij komt nu een kinderdroom uit", aldus Van Uytvanck. "Mochten we een medaille kunnen halen.... dat zou ik onbetaalbaar vinden."