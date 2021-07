Loting voor Tokio bekend: Mertens tegen Russische in enkelspel, Spaanse en Nederlandse tegenstanders in dubbel

De loting in Tokio is afgehandeld: de eerste tegenstanders van Elise Mertens en de andere Belgische olympiërs zijn bekend. Mertens gaat het in het enkelspel opnemen tegen Aleksandrova en in het dubbelspel samen met Alison Van Uytvanck tegen Muguruza en Suarez Navarro.

Elise Mertens is het twaalfde reekshoofd in het enkelspel in Tokio. Dat neemt niet weg dat ze een niet te onderschatten tegenstandster tegenover zich krijgt in de eerste ronde: Ekaterina Alexandrova. Deze Russische is het nummer 34 van de wereld en dus toch een taaie opponente om zo vroeg in het toernooi al te loten. Alexandrova speelde dit jaar vier keer een kwartfinale. Mertens is het nummer 17 van de wereld.

HAALBARE KAART VOOR VAN UYTVANCK

Alison Van Uytvancck krijgt met Ivana Jorović een haalbare kaart. De 24-jarige Servische staat 309de op de wereldranglijst, Van Uytvanck is het nummer 62 op de WTA-ranking. In een eventuele tweede ronde komt Van Uytvanck mogelijk wel uit tegen tiende reekshoofd Kvitová.

Mertens en Van Uytvanck zijn een duo in het dubbelspel. Hun eerste tegenstandster zijn Muguruza en Suarez Navarro. Muguruza heeft twee Grand Slams gewonnen in het enkelspel, Suarez Navarro is haar carrière aan het herlanceren nadat ze kanker overwon. Bij de mannen spelen Sander Gillé en Joran Vliegen tegen Koolhof en Rojer, twee Nederlanders en tevens achtste reekshoofd in het heren dubbel.