Kim Clijsters maakt dit weekend haar heropwachting na bijna een jaar: duel tegen nummer 70 van de wereld

De fans van Kim Clijsters kunnen dit weekend hun hart ophalen, want onze landgenote zal volgens Het Laatste Nieuws na 328 dagen nog eens op het tennisveld te zien zijn voor een wedstrijd. In Atlanta zal ze namelijk tegen Sloane Stephens spelen. Sloane Stephens is de nummer 70 van de wereld.

Het gaat om een demonstratiewedstrijd, maar Clijsters hoopt zo het toch nog eens te kunnen proberen op het hoogste niveau.