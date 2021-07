Maryna Zanevska laat geen spaander heel van Amerikaanse in eerste ronde in Polen, exit Bergs in Gstaad

Met Maryna Zanevska is er deze week nog een Belgische actief in Polen. Ze versloeg de Amerikaanse Jamie Loeb met 6-2 en 6-0. Bonaventure verloor eerder haar eersterondepartij. Zanevska stoot dus wel door naar de achtste finales.

Na vier spelletjes zal Loeb niet gedacht hebben dat ze het zo zwaar zou krijgen. Het stond op dat moment immers 2-2. Zanevska begon nadien het goede ritme te vinden en daarna was er geen houden meer aan. Loeb moest met lede ogen aankijken hoe Zanevska met de eerste set aan de haal ging.

De Belgische met Oekraïense achtergrond bleef ook hierna haar voet op het gaspedaal houden. Ze keek geen moment achterom en liet haar tegenstandster nooit meer in de match. Loeb geraakte zelfs geen enkele keer meer op het scorebord. In minder dan een uur was Zanevska haar klaar. De Slovaakse Viktória Kužmová is haar volgende tegenstandster.

NEDERLAAG VOOR BERGS IN DRIESETTER

Op het ATP-toernooi van Gstaad in Zwitserland heeft Zizou Bergs in het enkelspel een einde zien komen aan zijn toernooi. HIj moest opboksen tegen het zevende reekshoofd Laslo Djere. De Serviër versloeg hem in drie sets met 6-2, 4-6 en 6-2.