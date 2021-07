Om door de bomen het bos nog te zien: deze spelers en speelsters maken meeste kans op medaille op de Spelen

Afzegging na afzegging kregen de Olympische Spelen uit de tenniswereld te verwerken. Welke spelers en speelsters blijven er nog over om in Tokio voor een medaille te gaan? We schetsen voor u het overzicht, enkele dagen voor de start.

HEREN ENKELSPEL

Nummer 1 van de wereld Novak Djokovic zou na het winnen van drie Grand Slams dit jaar sowieso topfavoriet zijn. Dat is hij nu nog meer door het afhaken van andere toppers. Wie kan hem dan nog belagen? Er zijn wel degelijk nog andere spelers uit de wereldtop die in Tokio een olympische droom gaan najagen. Met Medvedev, Tsitsipas en Alexander Zverev komen ook de nummer 2, 4 en 5 van de wereld in actie.

© photonews

Ook tweevoudig olympisch kampioen Andy Murray doet overigens mee, maar zijn beste periode ligt al eventjes achter hem. Schwartzman (ATP-13) is ook atlijd nog een speler om naar uit te kijken. Kort achter hem op de wereldranglijst staat het Canadese talent Auger-Aliassime. In de zoektocht naar deelnemende grandslamwinnaars, komen we nog uit bij Marin Čilić.

DAMES ENKELSPEL

Ook bij de dames doet de nummer 1 van de wereld mee. Ashleigh Barty zit ongetwijfeld vol vertrouwen nadat ze de titel behaalde op Wimbledon. Wie daar niet meedeed, was Naomi Osaka, die tijd nodig had weg van de baan, nadat ze kloeg over mentale problemen. Om na die moeilijkere periode in eigen land olympisch goud te behalen: dat zou uiteraard het absolute droomscenario zijn voor Osaka.

© photonews

Met Aryna Sabalenka en Iga Świątek zijn er nog te duchten speelsters uit de top tien aanwezig in Tokio. Karolina Pliskova is ex-nummer 1 van de wereld en verliezend Wimbledon-finaliste, Garbiñe Muguruza heeeft de ervaring aan haar kant door haar twee grandslamtitels.

Elina Svitolina mag als voormalige Masters-winnares ook op een medaille mikken. Vanuit België hopen we uiteraard dat Elise Mertens kan verrassen. Met haar vechtlust kan ze alleszins ver komen, zeker nu sommige toppers sowieso ontbreken.

DUBBELSPEL

De beste kans op een medaille maken we wellicht met Elise Mertens in het dubbelspel. Zij is in het dubbel recent weer nummer 1 van de wereld geworden en won Wimbledon samen met de Taiwanese Hsieh. In Tokio vormt Mertens een duo met Van Uytvanck. De Tsjechische dames Krejcikova en Siniakova spelen doorheen het seizoen constant met mekaar samen en zijn wellicht de topfavorieten voor goud.

© photonews

Bij de mannen hebben Sander Gillé en Joran Vliegen dat voordeel. Zij zullen een moeilijk te verslaan duo vormen, al zijn nog enkele absolute wereldtoppers nog net hoger in te schatten. Dan denken we bijvoorbeeld aan het duo Mektić/Pavić. De Kroaten wonnen overigens recent nog Wimbledon.