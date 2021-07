Eerste ronde al eindstation: Kimmer Coppejans eindigt net niet in thriller die eindigt met een tiebreak

De eerste ronde als eindstation: dat is niet wat Kimmer Coppejans voor ogen had in de challenger van Tampere, waar de Belg begon aan het toernooi als zesde reekshoofd. Het scheelde ook geen haar of hij had wel de tweede ronde bereikt.

Uiteindelijk draait het enkel om de kwalificatie. Die werd binnengehaald door Dimitar Kuzmanov en niet door Kimmer Coppejans. Nochtans begon Coppejans uitstekend en deelde hij van bij de eerste slagenwisselingen de lakens uit. Pas na vijf games geraakte Kuzmanov op het scorebord. Coppejans gunde zijn tegenstander in de eerste set slechts één spelletje. KUZMANOV TANKT VERTROUWEN Het spelbeeld wijzigde echter in het begin van de tweede set, toen na een break in het voordeel van Coppejans meteen een rebreak volgde. Kuzmanov tankte vertrouwen en deed de wedstrijd kantelen. Bij 3-3 pakte de Bulgaar drie games op rij, waardoor hij een beslissende derde set afdwong. Beide spelers waren nadien baas op hun eigen opslag. Enkel Coppejans kreeg nog een breakpunt, maar kon dat niet benutten. Dat zou achteraf een cruciaal moment blijken. In de beslissende tiebreak redde Coppejans nog twee matchpunten. De derde matchbal was wel raak. Kuzmanov versloeg hem met 1-6, 6-3 en 7-6 (8/6).