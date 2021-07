Zizou Bergs stoot door naar de volgende ronde in Gstaad

Zizou Bergs won in de eerste ronde van het ATP-toernooi van het Zwitserse Gstaad en gaat door naar de volgende ronde.

Zizou Bergs versloeg de Duitser Oscar Otte, het nummer 141 op de ranglijst, in de eerste ronde van het toernooi van Gstaad.

De eerste set draaide uit op een tiebreak. Die zette Bergs met 7-3 naar zijn hand. In de tweede set ging het een pak gemakkelijker. Die won Bergs met 6-1.

Bergs komt in de tweede ronde uit tegen Laslo Djere of Thiago Seybold Wild. De Serviër is het nummer 52 in de wereld en zevende reekshoofd in Gstaad, de Braziliaan 118. Zij spelen dinsdag tegen elkaar.