Joris De Loore maakt opvallende comeback na afwezigheid van bijna drie jaar

Joris De Loore maakt deze week in het Spaanse Gandia na meer dan 2,5 jaar blessureleed zijn comeback in het tenniscircuit.

De laatste wedstrijd van de 28-jarige Joris De Loore was in november 2018. Hij ging er toen uit in de tweede ronde van het Challengertoernooi van Mouilleron-Le-Captif in Frankrijk.

Wat volgde was een reeks blessures, met als gevolg onder andere ook zeven operaties. De Loore sukkelde met de hand, de teen, de pols en de heup.

De Loore haalde ooit de 174ste plaats op de ATP-ranking. Zijn grootste prestatie was de verloren finale van de Davis Cup in Rijsel, samen met Ruben Bemelmans, in 2017.