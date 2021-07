Historisch dieptepunt voor Belgisch mannentennis: 31 jaar lang niet gebeurd

Vandaag verscheen de nieuwe ATP-ranking. De Belgische mannen komen in een historisch dieptepunt terecht.

Voor de geblesseerde Belgische nummer één David Goffin verandert er niks. Hij behoudt zijn twintigste plaats op de ATP-ranking.

Bovenaan de ranking veranderde er niets. Novak Djokovic behoudt de kop voor Daniil Medvedev en Rafael Nadal. De Spanjaard Pablo Carreno Busta steeg dankzij zijn eindzege in Hamburg van de dertiende naar de elfde stek. De Noor Casper Ruud pakte ook twee plaatsjes winst en ging van zestien naar veertien.

Voor de Belgische tenniswereld is er een historisch dieptepunt te noteren. Het is 31 jaar geleden dat er maar één Belg in de top 200 stond. Kimmer Coppejans verloor 14 plaatsen en is nu nummer 205.

Zizou Bergs volgt op plek 212, Ruben Bemelmans is nummer 228.