Het blijft afzeggingen regenen voor Tokio: Coco Gauff test positief op Covid-19

Geen Coco Gauff op de Olympische Spelen in Tokio. Dat is dan al de zoveelste afzegging in het tennis voor de Spelen. Er is een telraam nodig om de lijst te kunnen bijhouden. Gauff zit dan ook nog eens met de wetenschap dat ze moet herstellen van corona.

Want dat is de reden voor haar afzegging: het Amerikaanse talent is besmet met Covid-19. "Ik ben zo ontgoocheld te moeten meedelen dat ik positief getest heb op Covid-19 en niet zal kunnen spelen op de Olympische Spelen in Tokio", schrijft Gauff op haar sociale media. "Het is altijd een droom van mij geweest om de Verenigde Staten te vertegenwoordigen op de Olympische Spelen. Ik hoop dat er nog vele kansen komen voor mij om dit in de toekomst waar te maken", zegt Gauff. Waarschijnlijk zal dat wel zo zijn, want Gauff is nog maar 17. 🙏🏾❤️🤍💙 pic.twitter.com/lT0LoEV3eO — Coco Gauff (@CocoGauff) July 18, 2021 Ondanks haar jonge leeftijd is Gauff nu al het nummer 25 van de wereld. "Ik wens Team USA veel geluk en ik wens elke olympiër veilige Spelen."