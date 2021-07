Carreño Busta bij het kransje toernooiwinnaars na drukke tennisweek

Er zijn opnieuw heel wat tennistoernooien afgehaspeld. Onder meer Carreño Busta was de voorbije week in staat om een titel op zijn naam te schrijven. Hij won het toernooi van Hamburg bij de mannen. Ook op de WTA Tour waren er een aantal titels te verdienen.

Voor Carreño Busta was het de grootste titel uit zijn carrière. De Spaanse ancien stond in de finale in Hamburg tegenover Krajinovic. Carreño Busta versloeg hem met 6-2 en 6-4 en behaalde zijn tweede toernooizege van het jaar, na een eerdere triomf in Marbella. In Bastad versloeg de 22-jarige Ruud in de finale Coria met tweemaal 6-3.

In het dames enkelspel waren er verschillende toernooien. In Praag was er een Tsjechisch onderonsje tussen Krejcikova en Martincova. Krejcikova maakte brandhout van haar landgenote met 6-2 en 6-0. In Boedapest nam Putintseva de maat van Kalinina met 6-4 en 6-0.

Ten slotte was er ook nog het toernooi van Lausanne. Daar mocht Zidansek na een knappe ommekeer met de trofee pronken. Ze hield met 4-6, 7-6 (7/5) en 6-1 Clara Brunel van de titel.