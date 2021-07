Afzeggingen voor Spelen haast niet bij te houden: spierblessure gooit roet in het eten voor Wimbledon-finalist

De ene afzegging na de andere moesten we al noteren voor de Spelen. Ook de Wimbledon-finalist bij de mannen is daar nu bijgekomen: Matteo Berrettini gaat niet naar Tokio. De Italiaan moet vanwege een blessure afhaken voor het olympisch toernooi.

Berrettini bereikte sinds kort zijn eerste grandslamfinale in het heren enkelspel: de Italiaan stond in de eindstrijd op Wimbledon. Berrettini won ook de eerste set van die finale, maar moest vervolgens het onderspit delven tegen Novak Djokovic.

Aan de Grand Slam had Berrettini wel een blessure aan zijn dij overgehouden. "Ik heb een MRI-scan blijven doen en er is mij verteld dat ik enkele weken niet zal kunnen spelen. Ik ben extreem ontgoocheld dat ik moet aankondigen dat ik me terugtrek uit de Olympische Spelen", schrijft Berrettini op Instagram.

Voor de nummer 8 van de wereld is het forfait voor Tokio een zware klap. "Italië vertegenwoordigen is voor mij de grootste eer die er bestaat. Ik ben er kapot van dat ik de Olympische Spelen moet missen." Bijna tien gevestigde waarden uit het heren enkelspel hebben al moeten afzien van een deelname in Tokio.