Knap toernooi van Maryna Zanevska strandt in halve finales tegen het topreekshoofd

Als niet-reekshoofd de halve finales halen: Maryna Zanevska mag fier zijn op zichzelf. Het topreekshoofd was wel te sterk voor haar op het WTA-toernooi van Lausanne. De Sloveense Zidanšek schakelde haar uit met 7-5 en 6-3.

In het Zwitserse Lausanne was onze landgenote Zanevska zeker één van de toernooirevelaties. In de halve finales kreeg ze wel een zware opgave voorgeschoteld: ze moest het Zidanšek trachten moeilijk te maken. Dat lukte ook in set één: Zanevska zette een vroege achterstand recht en ging van 2-0 achter naar 2-4 voor.

NEGENDE GAME DOORSLAGGEVEND

Zidanšek zal toch even raar hebben opgekeken, maar reageerde onmiddellijk en kwam weer langszij. Ondanks vijf breakpunten voor de Belgische kraakte de hoogst geplaatste speelster niet in het negende game. Dat was doorslaggevend voor de eerste set, want bij 5-5 kon Zidanšek zelf weer doorduwen.

Zanevska kwam in de tweede set meteen 2-0 achter. Ze toonde wel haar weerbaarheid door dat kloofje goed te maken. Nadien nam Zidanšek echter opnieuw afstand en deze keer was het definitief. Een comeback kwam er niet meer: de uitschakeling was voor een verdienstelijke Zanevska onafwendbaar.