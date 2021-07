Greet Minnen stuit op thuisspeelster in halve finales in Praag

Greet Minnen speelde al een knap toernooi in Praag, maar stuitte in de halve finales op Martincová. De Tsjechische haalde het met 6-3 en 6-4 en plaatste zich ten koste van Minnen voor de finale. De eindstrijd in Praag is een Tsjechisch onderonsje.

Greet Minnen had het als negende reekshoofd al uitstekend gedaan door de halve finales te halen. Martincová is het achtste reekshoofd in Praag. De finale bereiken was dus moeilijk, maar niet onmogelijk. Martincová schoot uitstekend uit de startblokken en liep meteen 2-0 en 4-1 uit. Bij 4-2 had Minnen wel twee breakpunten. In plaats van 4-3 werd het echter 5-2 en een paar spelletjes later stond het 6-3.

Zo had Martincová de eerste set al op zak. Zelfde scenario in het begin van set twee, met de thuisspeelster die opnieuw onmiddellijk afstand kwam. Deze keer kwam Minnen wel helemaal terug tot 4-4. De hoop op een derde set wakkerde aan, maar dan nam Martincová de volgende twee spelletjes toch voor haar rekening en was die droom voorbij. Haar tegenstandster in de finale is haar landgenote Krejčíková.