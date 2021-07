Australiër test positief op corona en moet Spelen op zijn buik schrijven, Djokovic maakt wel de reis naar Japan

Opnieuw moet er een kruis door een naam voor de Spelen: een positieve coronatest bij de Australiër Alex de Minaur betekent dat hij zijn olympische droom mag opbergen. De Minaur hoeft dus het vliegtuig niet te nemen. Nummer 1 van de wereld Novak Djokovic is er wel bij in Tokio.

Daar is dus de volgende in een lange reeks aan spelers en speelsters die om verscheidene redenenen niet naar de Olympische Spelen gaan. De Minaur wou zelf wel naar de Olympische Spelen, maar moest zoals iedereen wel een negatieve coronatest kunnen voorleggen.

Zondag zou De Minaur vanuit Spanje naar Tokio vliegen. De test die hij aflegde, leverde echter een positief resultaat op. Ook de hertest was positief. Gevolg: De Minaur komt er in Tokio niet in. Volgens de Australische chef de mission zou hij er kapot van zijn. De kans dat een Australiër in het enkelspel een medaille pakt, is meteen herleid tot zo goed als nul. Ook Nick Kyrgios komt immers niet op de Spelen in actie.

DJOKOVIC TOPFAVORIET

Ondertussen heeft Novak Djokovic bevestigd dat hij wel de vlucht naar Tokio zal nemen. De Serviër is in het heren enkelspel meteen de grote topfavoriet voor een gouden medaille. Djokovic is nummer 1 van de wereld, heeft dit jaar reeds alle Grand Slams tot dusver gewonnen en in Tokio ontbreken ook nog eens een hoop concurrenten.