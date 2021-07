Ook deze tennisser moet passen voor Olympische Spelen na positieve coronatest

Heel wat tennissers zijn er niet bij op de Olympische Spelen en nu wordt ook Dan Evans toegevoegd aan dat lijstje. De Brit heeft namelijk positief getest op het coronavirus en zal dus niet afzakken naar Tokio.

Onder meer Roger Federer, Rafael Nadal en David Goffin moesten al afhaken voor de Olympische Spelen en daar komt nu ook Dan Evans bij. De Brit zou besmet zijn met het coronavirus en kan daardoor uiteraard niet meedoen. Hij heeft het nieuws zelf laten weten op sociale media.

Dan Evans is de nummer 28 van de wereld en was daardoor één van de outsiders om het ver te schoppen in het toernooi. Enkele dagen geleden moest met Johanna Konta ook al een Britse speelster passen voor de Olympische Spelen.