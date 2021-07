Greet Minnen plaatst zich voor kwartfinales in Praag, Ysaline Bonaventure verweert zich kranig, maar wordt uiteindelijk toch uitgeschakeld

Vandaag kwamen zowel Greet Minnen als Ysaline Bonaventure in actie op het tennistoernooi van Praag. Greet Minnen kon zich plaatsen voor de kwartfinales, maar Bonaventure werd uitgeschakeld door Barbora Krejcikova.

Greet Minnen nam het deze middag al op tegen de Russische Anastasia Gasanova. Minnen, de nummer 122 van de wereld, haalde het in twee sets van Gasanova. Het werd 3-6 en 6-7 (3/7) tegen de nummer 171 van de wereld. Zo kon Minnen zich plaatsen voor de kwartfinales.

Ysaline Bonaventure is er niet in geslaagd om te stunten in Praag. Zij nam het op tegen Barbora Krejcikova, de nummer 13 van de wereld, en Krejcikova haalde het in twee sets van onze landgenote. Het werd 6-7 en 4-6.