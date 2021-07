Britse tennisspeelster niet op Olympische Spelen na positieve coronatest

Johanna Konta zal niet op de Olympische Spelen te zien zijn. De Britse tennisspeelster heeft namelijk positief getest op het coronavirus en zal dus niet afzakken naar het Japanse Tokio.

Pech voor Johanna Konta. De Britse tennisspeelster is besmet met het coronavirus en moet zo de Olympische Spelen aan zich voorbij laten gaan. Johanna Konta is de nummer 38 van de wereld bij de vrouwen.

Konta maakte het nieuws zelf bekend op Twitter. "Het is echt zeer jammer, want mijn deelname met het Britse team aan de Olympische Spelen van 2016 is één van de mooiste herinneringen uit mijn carrière", aldus Konta.