Ysaline Bonaventure kent in Praag geen moeite met Britse in de eerste ronde

Ysaline Bonaventure bereikte zopas in Hamburg nog de kwartfinales en ook in Praag is ze in de eerste ronde alvast goed begonnen. Onze landgenote schakelde Naiktha Bains uit. Dat kostte niet eens zoveel moeite. Het werd 6-3 en 6-2.

Bonaventure trekt na een goed optreden in Duitsland dus de lijn door in Tsjechië. De eerste vier spelletjes werden nog gelijk verdeeld onder beide speelsters. Nadien ging Bonaventure de belangrijke punten winnen. Zo ging ze van 2-2 naar 5-2. Bij het serveren voor de set moest ze eerste nog een breakpunt wegwerken, maar de eerste setbal was meteen raak. De tweede set begon met een lang game, waarin Bonaventure ook aan het langste eind trok. Dat lanceerde haar om in die tweede set stevig door te pakken. Het niveauverschil was nog iets groter dan in de eerste set. Bonaventure liep 3-0 en 5-1 uit, om het vervolgens helemaal af te maken.