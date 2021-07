Ook nummer 5 van de wereld bij de dames past voor de Olympische Spelen

Al een pak schoon volk uit de tenniswereld dat past voor de Olympische Spelen. De nummer 5 van de wereld bij de dames gaat ook niet naar Tokio. Bianca Andreescu geeft verstek. De Canadese wil geen onnodig risico nemen met het oog op een coronabesmetting.

Andreescu maakte haar beslissing bekend via Instagram. "Ik wil jullie informeren over de moeilijke beslissing die ik heb genomen om niet deel te nemen aan de Olympische Spelen in Tokio. Al sinds ik een klein meisje was, droomde ik ervan om Canada te vertegenwoordigen op de Spelen. Maar gezien alle uitdagingen vanwege de pandemie weet ik diep in mijn hart dat dit de juiste beslissing is", schrijft ze op haar pagina.

Andreescu - winnares van de US Open in 2019 - hoopt wel om er op de volgende Olympische Spelen bij te kunnen zijn. "Ik kijk er naar uit om Canada te vertegenwoordigen in Fed Cup-ontmoetingen in de toekomst en op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs!"

Sowieso is Andreescu niet aan haar beste seizoen bezig. Op de Grand Slams verloor ze twee keer in de eerste ronde en één keer in de tweede ronde. Eerder zegden ook Serena Williams, Dominic Thiem, Rafael Nadal en Nick Kyrgios al af voor de Olympische Spelen.