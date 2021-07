Novak, Roger en Rafa met 3 netjes naast mekaar: een diepere blik op de cijfers moet helpen bij zoektocht naar GOAT

Novak Djokovic, Roger Federer en Rafael Nadal: het zijn drie absolute grootheden die de geschiedenis ingaan als de besten aller tijden. Maar wie is de beste, wie is de GOAT? De discussie kan nog meer oplaaien dan tevoren nu ze allebei evenveel grandslamtitels hebben.

Na de eindzege van Djokovic op Wimbledon hebben alle drie deze toppers 20 grandslamtitels achter hun naam. Een gelijkspel bestaat in het tennis echter niet. Vandaar deze diepere blik op de cijfers. Wie heeft daarnaast nog het meeste gewonnen, wie heeft al het meeste indruk gemaakt? Een hulpmiddel om te bepalen wie de beste tennisspeler aller tijden is.

NOVAK DJOKOVIC

20 grandslamtitels: 9x Australian Open, 2x Roland Garros, 6x Wimbledon, 3x US Open

5x ATP Finals (Masters) gewonnen

85 titels

brons op de Olympische Spelen van 2008

329 weken op nummer 1

ROGER FEDERER

20 grandslamtitels: 6x Australian Open, 1x Roland Garros, 8x Wimbledon, 5x US Open

6x ATP Finals (Masters) gewonnen

103 titels

goud op de Olympische Spelen van 2008 in het dubbelspel en zilver op de Olympische Spelen van 2012 in het enkelspel

310 weken op nummer 1

© photonews

RAFAEL NADAL

20 grandslamtitels: 1x Australian Open, 13x Roland Garros, 2x Wimbledon, 4x US Open

2x ATP Finals (Masters) gewonnen

88 titels

goud op de Olympische Spelen van 2008 in het enkelspel

209 weken op nummer 1

© photonews

Conclusie: Zelfs bij het bekijken van de details hebben de drie spelers zo hun eigen troefkaart. Djokovic is het langst de nummer 1 van de wereld. Federer heeft de meeste titels op zijn naam. Hij is natuurlijk ook de oudste van de drie, maar heeft door zes keer de beste te zijn op de Masters ook de meeste grote toernooien gewonnen. Nadal is dan weer de enige die zich olympisch kampioen mag noemen in het enkelspel.

Finaal zullen het wel het aantal grandslamtitels zijn die het meeste blijven hangen. De kans is aanzienlijk dat Djokovic en Nadal er meer achter hun naam zullen krijgen dan Federer, maar de toekomst zal duidelijkheid bieden.