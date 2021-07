Daar is de volgende: ook Roger Federer gaat niet naar Olympische Spelen

Roger Federer zal geen Olympische Spelen op zijn palmares schrijven. De Zwitser moet, net zoals veel andere toppers, afhaken voor de Spelen in Tokyo.

Roger Federer, in het verleden nog vlagdrager voor Zwitserland op de Olympische Spelen, maakte zelf bekend via social media dat hij zijn kansen niet zal verdedigen op de Spelen. Een knieblessure speelt hem parten.

"Tijdens het grassseizoen heb ik een terugval gekend met mijn knieblessure en moet ik spijtig genoeg verstek laten gaan voor de Olympische Spelen. Ik ben zeer teleurgesteld want het was telkens een grote eer en hoogtepunt in mijn carrière om mijn Zwitserland te kunnen vertegenwoordigen. Ik ben al bezig met mijn revalidatie in de hoop om later dit jaar terug op de court te kunnen staan", klinkt het.

Federer is niet de enige die niet te bewonderen zal zijn op de Spelen. Ook onder andere Nadal, Goffin en Kyrgios gaven al verstek. Federer kon in het enkelspel nooit een gouden medaille veroveren op de Olympische Spelen. De vorige twee edities werden telkens gewonnen door Andy Murray.