Al één kans minder op een medaille: David Goffin gaat niet naar de Olympische Spelen

Het kransje tennissers dat niet naar de Olympische Spelen gaat is een naam rijker: die van David Goffin. De Luikenaar geraakt niet tijdig fit om ons land te kunnen vertegenwoordigen in Tokio. Voor Goffin is het een nieuwe teleurstelling in een sportief moeilijke periode.

Het is een understatement om te stellen dat Goffin niet aan zijn beste jaar bezig is. Zijn laatste overwinning dateert al van begin mei in Rome. Onlangs zakte Goffin ook naar de twintigste plaats op de wereldranglijst. Midden juni gaf Goffin op in de eerste ronde in Halle wegens een enkelblessure. Daardoor moest hij ook al Wimbledon aan zich laten voorbijgaan.

GEEN DERDE DEELNAME

Goffin hoopte wel nog om op tijd speelklaar te geraken voor de Olympische Spelen, maar dat gaat niet lukken, melden verschillende media. Goffin deed al twee keer eerder mee aan de Olympische Spelen. Een derde deelname komt er voorlopig niet.

Als België in het tennis in Tokio een medaille wil behalen, zal het in het enkelspel dus van Elise Mertens moeten komen. In het dubbelspel vormt Mertens een duo met Van Uytvanck en komt bij de mannen ook het duo Gillé/Vliegen in actie.