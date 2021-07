Greet Minnen neemt goede start in Praag en zet Italiaanse in drie sets opzij

Greet Minnen heeft de switch van gras naar gravel alweer gemaakt en is op WTA-Praag goed van start gegaan. De eerste horde heeft Minnen al genomen. De Italiaanse Giulia Gatto-Monticone ging in de eerste ronde voor de bijl in drie sets.

Minnen is het negende reekshoofd in Praag en mocht dus wel met verwachtingen aan het toernooi beginnen. Die verwachtingen vulde ze al meteen in: Minnen liet aanvankelijk geen spaander heel van haar opponente. Na het winnen van de eerste twee spelletjes, bleef de Belgische ook in een volgend, moeilijk opslaggame overeind. Dat was belangrijk. Minnen pakte vervolgens door en trakteerde Gatto-Monticone op een droge 6-0. Een heel ander verhaal was het in de tweede set. Gatto-Monticone kwam nu meteen op het scorebord, wist deze keer wel een lang en spannend game te winnen. Dat gaf haar vertrouwen voor het vervolg. Van 2-2 ging het naar 2-5. Minnen naderde nog tot 4-5, maar kon het setverlies niet vermijden. NIVEAUVERSCHIL In set drie stond Minnen er opnieuw van in het begin en dan werd het feitelijk niveauverschil tussen beide dames weer duidelijjk. Minnen liep meteen uit en gunde haar tegenstandster slechts één spelletje meer. Met 6-0, 4-6 en 6-1 plaatste Minnen zich voor de volgende ronde.