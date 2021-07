Elise Mertens is na Wimbledon-triomf opnieuw nummer één van de wereld in dubbelspel: "We bleven doorgaan"

Nummer één van de wereld. Wat klinkt dat goed. Dat is Elise Mertens opnieuw in het dubbelspel, nadat ze samen met Su-wei Hsieh het dames dubbelspel won op Wimbledon. In de finale versloegen ze Vesnina en Kudermetova na een marathonmatch.

Door het bereiken van die finale was Mertens al zeker dat ze opnieuw nummer één van de wereld ging worden. Dat was Mertens al een keertje eerder in de week van 10 mei. Nu herovert ze die nummer 1-positie dus. Elise Mertens gaat zeven plaatsen vooruit op de wereldranglijst: van plek 8 naar 1.

Daar bovenop kan ze nog nagenieten van de titel op Wimbledon. Daar moest ze samen met Hsieh voor knokken: de finale duurde ongeveer 2 en een half uur. "Het voelde alsof de match 7 uur duurde", lachte Mertens op de persconferentie. "Het was zo'n lastige match. Ze hadden matchpunten, maar we bleven doorgaan."

FIGHTING SPIRIT

Aan vechtlust geen gebrek bij Mertens en haar dubbelpartner. "We hebben nooit opgegeven. Die fighting spirit heeft misschien het verschil gemaakt. Natuurlijk waren er zenuwen, maar we gingen er goed mee om." Dat doet ze hopelijk binnenkort ook op de Olympische Spelen. Daar komt Elise Mertens voor Belgiê in het dubbelspel in actie met Alison Van Uytvanck.